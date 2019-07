2019-07-01 23:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約有對情侶日前在地鐵上打乒乓球,被身邊民眾拍下傳上網路,引發熱議。

據目擊民眾拍下的影片,美國紐約上月29日有對分別身穿紅衣和白衣的情侶自帶球桌,開始在地鐵的車廂中打起桌球,一來一往十幾回合,絲毫不在意旁人的目光。路人也驚異地圍觀或錄影,事後上傳推特,目前已吸引近6萬名網友關注、萬名網友轉貼。

有網友表達讚賞,表示「地鐵這麼安靜,為什麼不來點樂子呢?」、「這好有趣,我喜歡這個!」、「這就是為什麼我愛紐約!」但也有不少民眾表達反感,認為「很困擾」、「在大眾交通工具上,這種譁眾取寵的人是自私的」、「一點都不可愛,他們佔了很大的空間。」

On the 6 train tonight, a couple takes a table out and starts a ping pong game....#I❤️NYC pic.twitter.com/WqztzK9xSx