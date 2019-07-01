何韻詩力撐香港年輕人！譴責冷血港府令他們走上絕路

2019-07-01 21:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港主權移交22周年， 「反送中」抗爭再起，一些年輕示威者行動轉趨激化。香港歌手何韻詩1日在臉書發文聲援香港年輕人，並譴責冷血的港府令他們走上絕路。何韻詩強調，她選擇站在年輕人這一邊，該譴責的是把他們逼到如此地步的暴政，警方不斷濫用警權的暴力，還有特首林鄭月娥完全漠視三條人命，繼續裝聾作啞的政治暴力。

何韻詩積極參與香港社會運動，幾乎從不缺席，這次反送中遊行，她更登上美國媒體CNN講出香港人的訴求，甚至與人民同站第一線，勸說這些拿著盾牌的鎮暴部隊，守護港民。

何韻詩拜託大家，在指摘示威的年輕人之前，先設身處地從他們的角色思考，便會明白為何今天的他們會變得如此歇斯底里。

她說：「在我們香港去（來）到如此地步的時候，請不要太政治正確，你們面對的是一手摧毀一代人希望、麻木不仁的冷血政府。要指摘，請對準高牆，而不是這些用盡一切方法，還是得不到絲毫回應、卻仍在努力的一眾雞蛋。」

另外，針對香港影帝梁家輝、譚詠麟、鍾鎮濤等人6月30日表態力挺港警，引來不少港人的不滿。何韻詩在臉書發文表示，她對於所謂的同行、前輩比較忍讓，都盡量不想點名批評。「但原來荒謬只會更荒謬，墮落原來可以如此沒有盡頭！」

何韻詩認為，可以諒解不出聲支持，但何必要走上台聲援「再向弱者踩多幾腳」呢？這讓她無法容忍，認為他們這些雙重標準的藝人沒有資格批評上街的年輕人，「你們可以催眠自己，但沒辦法說服到真正的香港人。

何韻詩臉書「HOCC」貼文：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法