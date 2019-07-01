3港人以死相諫 「台灣人要珍惜民主」

2019-07-01 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕1名香港網友在臉書社團發文，「反送中」事件中，已有3名港人「以死相諫」，他們提醒台灣人「一國兩制是不可能，是世紀大騙話」、「好好珍惜可以選總統的權利」。

1名香港人在臉書「爆怨公社」表示，《逃犯條例》修法讓香港3條年輕生命「以死明志、以死相諫」，表示以香港的經驗，「一國兩制是不可能，是世紀大騙話」，強調極權政府和自由世界不可能共存，「台灣的各位，好好珍惜可以選總統的權利，可以決定自己國家將來的權利。」

對於港人建言，卻有網友不領情，「我們台灣沒歸中國管，要珍惜什麼呢」、「你現在po就是挑起台灣人對立」、「別牽拖我們台灣」、「這種不孝之人沒什麼好可惜的」、「扯什麼今日香港明日台灣，你們本來就回歸了，就是中國公民」、「都已經知道香港不可能完全自由，還在爭取什麼」。

不過也有網友安慰地說，「這裡怨氣比較重，看到有人死了也不會先說聲願他/她安息，希望沒有讓妳對台灣人反感」、「民主自由就跟空氣一樣，你沒在意過他，當哪天沒有空氣不能呼吸時你才意識到空氣的重要那就為時已晚了」、「我為這些攻擊你的台灣人感到抱歉與羞愧，民主自由的國家竟然不支持他國奪回民主自由」、「希望不要再有人犧牲」、「謝謝妳，我會繼續珍惜這片土地的一切」、「香港加油」。

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