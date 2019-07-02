白天到黑夜 紐約同志遊行台灣花車嗨翻天

2019-07-02 00:50

〔中央社〕紐約市同志遊行今天登場，由於適逢石牆事件50週年，參加人數暴增，連4年共襄盛舉的台灣花車「塞車」，白天等到深夜才出發，但參與者活力依舊，台式熱情嗨翻曼哈頓街頭。

1969年6月28日，紐約格林威治村同志聚集地「石牆酒吧」（Stonewall Inn）遭警方突襲並引發暴動，被普遍視為同志運動起點。半世紀來，6月成為同志社群驕傲月（Pride Month），節慶氛圍在月底的紐約市驕傲遊行（NYC Pride March）達到最高潮。

本屆紐約市驕傲遊行別具意義，除適逢石牆事件50週年，紐約也首度承辦國際同性戀維權遊行活動「世界驕傲」（WorldPride），遊行規模擴大。超過650個團體登記參與，估計15萬人上街遊行，加上沿途圍觀民眾，上百萬人共襄盛舉。

遊行從美東時間中午12時展開，起點為曼哈頓中城26街與第五大道交界處，一路往南走向石牆酒吧，再以順時針方向沿第七大道向北行進。

台灣花車吸引約200人同行，原訂下午5時整裝待發，但因花車數量太多以致「塞車」，台灣花車一路走走停停，直到晚間10時才登上第五大道主路線。在帝國大廈頂端彩虹燈光陪襯下，台灣花車參與者打起精神，隨台式搖滾樂曲節奏搖擺，展現別具寶島風格的熱情。

對台灣來說，這場遊行有另一層意義。立法院5月17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家，在紐約市驕傲遊行亮相，更能讓世界知道台灣婚姻平權運動取得的成果。

台灣同志運動先驅祁家威為此精心裝扮，頭戴小熊布偶，身穿條紋衣與長襪，還拿了把扇子，全身都是彩虹色系。除參加上午從石牆酒吧出發的50週年遊行，祁家威中午還獲邀登上紐約市驕傲遊行主花車，揮舞中華民國國旗，晚間再舉國旗全程參與台灣花車遊行。

這是祁家威3年來第2度登上紐約市驕傲遊行主花車，他受訪時難掩興奮，表示台灣很難得能被外國朋友如此重視，今年上帝送了大禮，台灣邁入同婚元年，「可見在上帝心目中，台灣占有很重要的分量」。

遊行登場前夕，台灣婚姻平權大平台在曼哈頓蘇活區舉辦的「囍宴」展覽開幕。這場快閃活動為期一週，以台式喜宴文化呈現台灣同婚合法化歷程，及台灣爭取民主、自由、人權的歷史。

為此到訪紐約的婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示，透過展覽與花車遊行，大家可驕傲地向世界宣告台灣是亞洲首個同性伴侶可結婚的國家，並讓各界知道，亞洲所有國家即將往相同方向前進，台灣將持續幫忙，不會缺席。

透過群眾募資與企業贊助，台灣花車連續第4年參加紐約市驕傲遊行，負責人許伯丞說，今年因同婚法案通過，籌款比較順利，外交部、交通部觀光局與僑務委員會支持也功不可沒。

儘管同婚逐漸獲承認，但許伯丞指出，社會對性別、膚色等歧視仍存在，紐約市驕傲遊行名稱才會用帶有抗議涵意的march，而非慶祝性質的parade。離歧視在世界上消失，還有漫漫長路要走，態度不同的人願了解彼此，才有助化解歧視。

許伯丞說：「革命尚未成功，同志仍須努力。」

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