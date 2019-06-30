阿富汗與美和平談判 塔利班與官方仍爆多起武裝衝突

2019-06-30 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗激進組織塔利班（Taliban）29日與美國展開第7輪和平談判，華府希望能在阿富汗舉行總統大選前取得進展。與此同時，塔利班與阿富汗政府之間也發生多起武裝衝突，造成數十人至上百人死亡。

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）日前表示，華盛頓希望能在9月28日阿富汗舉行總統大選前取得突破。龐皮歐和美國派駐阿富汗的特使哈利勒扎德都（Zalmay Khalilzad）都表示，此次磋商的目標，除了塔利班撤軍、保證阿富汗不受威脅以外，還包括就阿國內部對話與永久停火達成協議。

塔利班發言人蘇海爾沙欣（Suhail Shaheen）今日表示，美方與塔利班正在尋求「實實在在的結果」，因為他們試圖敲定的協議，將使美國與北約國家從阿富汗撤出2萬多名軍人，並且結束美國史上歷時最久的戰爭。

直至目前為止，塔利班仍拒絕以組織的身分與阿富汗政府進行會談，並表明，在美國完成撤軍前塔利班將拒絕停火。塔利班指出，如果美國撕毀承諾會引發嚴重的後果。

另一方面，在談判進行的同時，塔利班與阿富汗政府之間的武裝衝突也並未停歇。

29日晚間，塔利班以載有爆炸物的4輛悍馬車對坎大哈省的政府單位發動攻擊。衝突結束後，雙方對於傷亡數字也各執一詞。阿富汗政府表示，此次衝突造成25名塔利班分子、11名政府安全部隊以及8名選舉委員會的工作人員喪生。塔利班則是指出，此次衝突造成57名安全部隊成員死亡，且另外逮捕了11人。

阿富汗政府官員表示，塔利班今日對北部昆都士省的軍事基地發動攻擊，至少造成13名安全部隊成員喪生。另外，今日在北部巴爾赫省的空襲行動中，國防部表示他們殺死了45名塔利班武裝分子，其中包括9名指揮官。

根據《紐約時報》今日報導，談判桌上的樂觀情緒可能不會立即降低兩方的武裝衝突，因為雙方都在利用衝突，並希望能藉此在談判上增加己方籌碼。報導指出，雙方提供的傷亡數字往往被誇大，且難以核實。

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