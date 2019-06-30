貨車傳出貓叫...南京700隻貓竟擬運至黑心公司做食材

2019-06-30 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京警方日前接獲民眾爆料，有貨車載著大量貓咪準備運往外地，經攔查後發現，貨車上約700隻貓咪的確要被運至肉品加工廠作為食材，因為高溫，其中許多貓咪已奄奄一息，甚至死亡。

綜合中媒報導，有輛小型貨車28日在江寧福瑞路上行駛時，有名女子聽見車上傳來的貓叫聲，因此報警，並開車跟著這輛貨車。南京江寧公安分局高新園派出所的警察攔截貨車後，發現車上堆滿10幾個鐵籠子，每個都塞滿了貓，總計至少700隻，甚至還有波斯貓、英國短毛貓等純種貓，有些身上還掛著項圈。由於當天氣溫高達35度，許多貓已經瀕死，有些已經身亡，甚至還有母貓剛生下小貓。

根據警方初步調查，這些貓準備被張杰肉品加工廠做成火腿腸和肉製品，南京有不具名的動物保護組織負責人表示，他們蹲點發現，有人專門偷貓，集中後運至別處。高新園派出所表示，貓咪都已送往阿福流浪動物救助中心，會安排牠們接受檢疫機構檢查。

中國網友對此紛紛表示：「良心都壞透了」、「好可怕，黑心的廠商」、「聽說XX（流浪動物救助中心）也不是什麼好東西，領養條件非常苛刻，騙捐拿到錢後不到1個月，貓直接送肉廠，這些人就不怕報應嗎！」、「從去年開始就不吃香腸了，因為我不信任這些廠家，不想吃到貓、狗肉。」

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