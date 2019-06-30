反送中》撐警集會辱罵記者 香港記協：踐踏新聞專業

2019-06-30 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派議員何君堯與「香港政研會」等團體，今（30日）於金鐘添馬公園舉行「撐警集會」，許多到場採訪的媒體，遭撐警活動人士惡意辱罵，甚至作勢攻擊，香港記者協會與香港攝影記者協會發表聯合聲明，嚴厲反對踐踏新聞專業，並譴責傷害記者的行為。

《逃犯條例》修訂引起多次警民衝突，建制派立法會議員何君堯表示，香港市民欠警察一句「多謝」，並在今（30日）與「香港政研會」等親中團體，於金鐘添馬公園舉行「撐警集會」，表示感謝警方維持社會秩序，支持警察嚴正執法。警方表示該活動最高峰有5.3萬人，集會約在6點半結束。

集會過程中，許多香港當地媒體前往採訪，遭撐警活動人士惡意辱罵，甚至作勢攻擊，當時記者皆有配戴記者證，也身穿印有表明記者身分的螢光背心，仍遭到言語暴力攻擊，香港記者協會與香港攝影記者協會今日發表聯合聲明，譴責危害記者安全的行為，也反對建踏新聞專業。

聲明稿表示，今日立法會2號議員入口外，有一名女子拍打蘋果日報攝影記者的攝影機，再用腳踢另一名文字記者；壹週刊記者被集會人士作勢用雨傘攻擊，攝影機也被潑水，採訪車上還被插中國國旗；立場新聞的記者也遭受言語辱罵及挑釁。聲明稿強調，嚴厲反對示威者傷害新聞自由，及削弱公眾知情權的行為，也請集會人士保持冷靜，尊重新聞工作者。

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