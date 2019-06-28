看了好餓！荷蘭正妹設計師做出泡麵包 上街超吸睛

2019-06-28 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕27歲的荷蘭設計師蘿咪．古珀蘿絲（Rommy Kuperus）設計出多款以食物為主題的背包，當中一款「泡麵包」與真實泡麵相似度極高，受到網友熱議，也有網友認為「看到就好餓」。

根據《mothership.sg》報導，蘿咪．古珀蘿絲自己一手包辦所有設計品的製作流程，從概念設計到繪圖、攝影等工作都是親自操刀，她對於「泡麵包」這件作品指出，「它是手工製作的『硬質泡麵』」，裡面的空間能夠容納1部iPhone手機、化妝品、錢和一些卡片。

蘿咪．古珀蘿絲在個人Instagram帳號發布多項包包作品，全都是以食物、食材為主題，還有烤雞包、比薩包、蔬菜包以及各式顏色鮮豔的蛋糕包，甚至還有藥物包等醫療主題作品，她也製作個人購物網站，方便粉絲線上訂購，設計師表示，每個訂單需要2到4週處理時間才能出貨，以泡麵包來說，要價295歐元，相當於台幣1萬410元

不少網友看見這項作品，紛紛留言指出「今年生日禮物自己選一個」、「快攔住我啊啊！我要把他們全買回家啊啊啊啊我的菜我的愛啊」、「這個設計師腦子裡全都是吃的嗎？而且都還高卡路里的那種」、「我找到我的包了」、「隨時隨地都能有飽足感」。

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蘿咪．古珀蘿絲網站傳送門

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