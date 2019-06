黑暗料理？ 台灣珍奶日本爆紅 他竟拿來煮泡飯...

2019-06-27 20:26

〔即時新聞/綜合報導〕近日台灣的珍珠奶茶在日本爆紅,不但民眾愛喝,更有記者突發奇想,用珍奶煮成「茶泡飯」,效果驚人。

根據日媒《SoraNews24》報導,該報的記者佐藤先生表示,他在喝珍珠奶茶時突發奇想,想到日本有一種叫「茶泡飯」的料理,會將白飯和配料淋上茶或高湯一起食用,「那為什麼不用珍珠奶茶煮飯試試呢?」於是他決定親自做實驗,想看看用珍奶煮出的飯吃起來會是什麼味道。

因為從沒有人嘗試過,佐藤不確定每種成分的用量,最後他決定用一杯米和一杯中杯珍奶來嘗試看看。他照著原本煮飯的程序,洗好米後放進電鍋,再倒入珍奶。煮飯的15分鐘裡,電鍋逐漸散發出奶茶的香氣,讓人迫不及待想嘗嘗看。

原本佐藤很擔心珍珠會黏在電鍋邊,幸好打開電鍋後發現珍珠都好好的聚集在中間,白色的米飯均勻地染上一層奶茶色,多餘的水分散去後,珍珠就像一顆顆「黑珍珠」一樣明亮。

不但聞起來讓人食指大動,口感竟然也意外的好。佐藤形容:「米飯和茶似乎注定要互相結合,它們的味道毫不費力地完全融合在一起」。

儘管有濃郁的奶香,但仍維持米飯原本的味道,珍珠Q彈的口感也非常好,每一口飯都藏著「甜蜜的驚喜」。佐藤還說,如果想要更多的「茶味」,不妨再多搭配一杯珍珠奶茶,風味更加!

