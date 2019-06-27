黑暗料理？ 台灣珍奶日本爆紅 他竟拿來煮泡飯...

2019-06-27 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣的珍珠奶茶在日本爆紅，不但民眾愛喝，更有記者突發奇想，用珍奶煮成「茶泡飯」，效果驚人。

根據日媒《SoraNews24》報導，該報的記者佐藤先生表示，他在喝珍珠奶茶時突發奇想，想到日本有一種叫「茶泡飯」的料理，會將白飯和配料淋上茶或高湯一起食用，「那為什麼不用珍珠奶茶煮飯試試呢？」於是他決定親自做實驗，想看看用珍奶煮出的飯吃起來會是什麼味道。

因為從沒有人嘗試過，佐藤不確定每種成分的用量，最後他決定用一杯米和一杯中杯珍奶來嘗試看看。他照著原本煮飯的程序，洗好米後放進電鍋，再倒入珍奶。煮飯的15分鐘裡，電鍋逐漸散發出奶茶的香氣，讓人迫不及待想嘗嘗看。

原本佐藤很擔心珍珠會黏在電鍋邊，幸好打開電鍋後發現珍珠都好好的聚集在中間，白色的米飯均勻地染上一層奶茶色，多餘的水分散去後，珍珠就像一顆顆「黑珍珠」一樣明亮。

不但聞起來讓人食指大動，口感竟然也意外的好。佐藤形容：「米飯和茶似乎注定要互相結合，它們的味道毫不費力地完全融合在一起」。

儘管有濃郁的奶香，但仍維持米飯原本的味道，珍珠Q彈的口感也非常好，每一口飯都藏著「甜蜜的驚喜」。佐藤還說，如果想要更多的「茶味」，不妨再多搭配一杯珍珠奶茶，風味更加！

You can make rice with tapioca bubble tea, and it’s surprisingly tasty【SoraKitchen】 https://t.co/jd20PWDqQI — SoraNews24 （@RocketNews24En） 2019年6月25日

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