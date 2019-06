反送中》國際駭客集團向港府宣戰！公布628名港警個資

2019-06-27 18:09

〔編譯陳成良/綜合報導〕國際駭客集團「匿名者」(Anonymous)不滿香港政府與警察暴力鎮壓「反送中」運動,日前在網站公布了628名香港警員的個人資料,同時聲明強調,多年來一直注視香港警方,批評港警使用暴力侵犯人權,更警告如果港警「繼續犯罪」,將公開全部港警成員的資料。

「匿名者」在網頁上指出,近日港警使用槍械和「生化武器」,已違反《海牙公約》和《日內瓦公約》。「匿名者」稱,為了香港市民和人類的利益,以及滿足自己的樂趣,將部分警務人員的個人資料公開,並稱港警永遠不能戰勝憤怒的人民。

聲明中說,港警將無藏身之所,因為匿名者無處不在。最後則是其名言:「我們是匿名者。我們是軍團。我們不會原諒。我們不會遺忘。」(We Are Anonymous, We Are Legion, We Do Not Forgive, We Do Not Forget.)

該網頁一度將628名香港警務人員的中英文姓名、手機號碼及住址,不過目前該網頁已無法進入。

香港警方在Facebook專頁中回應,已得知有人以不法途徑獲得警員的個人資料,案件已由網路安全及科技罪案調查科跟進,指對方可能犯下刑事罪行。聲明中說,警方強烈譴責這類型行為,強調會積極調查每一個個案並追查到底。

2014年10月1日,「匿名者」也曾揚言將駭入香港政府的所有網站,表示不滿香港警方動用防暴警察、胡椒噴霧及催淚彈對付雨傘革命示威者,並宣布開展一個代號為「香港行動」(Operation HongKong)的網路戰。當時「匿名者」先後攻陷過民建聯、工聯會等多個香港建制派政黨的官網。

