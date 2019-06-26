「傻眼大貓咪」！日本動物園逃脫演練太可愛 真獅全看呆

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園最近「封園」為動物健檢，日本愛媛縣TOBE動物園日前則進行動物脫逃演習，方式是讓員工穿上布偶裝扮獅子，以雙腳在園區趴趴走，還「試圖攻擊圍捕人員」，最後被麻醉槍射中倒地不起，讓在旁的「真獅」全都看傻眼。
綜合媒體報導，愛媛縣TOBE動物園22日為了做動物脫逃演習，模擬獅子逃出柵籠，員工穿上超可愛布偶裝假扮獅子，不僅用雙腳行走，在園區到處遊蕩，還試圖衝過護欄攻擊，最後被麻醉槍擊中，緩緩倒地躺平，被「捕獲成功」。但這個演習被一旁真獅看傻眼，有3頭母獅在一旁看了整個演習過程，似乎相當「傻眼大貓咪」。
影片一出，引起網友熱烈回應，留言表示「表演給獅子看，讓他知道逃跑的下場」、「這獅子還原度超低」、「明明那麼假，日本人還演習的那麼認真好厲害！」
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日本動物園進行逃脫演習。（圖擷取自推特@tobezooofficial）
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假裝被麻醉槍擊中，緩緩倒地躺平。（圖擷取自推特@tobezooofficial）
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日本愛媛縣TOBE動物園進行動物脫逃演習，最後「捕獲成功」。（圖擷取自推特@tobezooofficial）
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真獅在旁觀賞演習過程。（圖擷取自推特@tobezooofficial）