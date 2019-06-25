愛丁堡同志遊行 台灣隊展現亞洲第一同性婚姻合法化

2019-06-25 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕愛丁堡同志驕傲遊行（Edinburgh Pride）22日在蘇格蘭首都愛丁堡舉行，這是蘇格蘭規模最大的同志活動，今年台灣首度組隊參加，告訴世界，台灣是亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，也讓希望台灣能成為其他亞洲國家學習的對象。

綜合外媒報導，愛丁堡同志驕傲遊行是一年一度的盛會，參與人數逐年增加，是蘇格蘭規模最大，歷史最悠久的同志活動。今年的遊行以蘇格蘭議會（Scottish Parliament）為起點，行經皇家一哩路（Royal Mile），最後繞行至終點愛丁堡大學（Edinburgh University），遊行長度約5公里。

今年是台灣首度以「台灣」為名，組隊報名參與遊行，具有特別的意義，能展現台灣為性別平權做出的成果，也建立台灣在國際上的能見度與形象。今年遊行的主題是「這就是我」（This is me），訴求是希望政府修定促進同性戀權益的法案，同時也是為了紀念美國紐約的石牆事件（Stonewall riots）50週年。

蘇格蘭台灣協會（Scotland Taiwanese Association）與駐英國台北代表處愛丁堡辦事處，以及僑胞共同組隊參與遊行，過程中高舉彩虹台灣地圖旗，以及「亞洲第一個合法化同性婚姻的國家」（Asia’s First Country to Legalise Same-Sex Marriage）的標語，告訴世界台灣重視民主、多元與平權的決心，也希望台灣能成為其他亞洲國家學習的對象。

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