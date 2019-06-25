「徒手抓取」化學分子 VR技術助新藥開發

2019-06-25 21:21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕革新電玩遊戲產業的虛擬實境（VR）技術，當前已有效應用於醫療領域。美國有線電視新聞網25日報導，瑞士製藥巨擘諾華（Novartis）、美國製藥巨擘輝瑞（Pfizer）皆在藥物開發過程使用虛擬實境技術。虛擬實境軟體「4Sight」便是其中一套可用於癌症、帕金森氏症藥物開發的工具。

英國藥物開發軟體公司「C4X Discovery」網羅電玩遊戲開發人員、化學家等設計軟體，利用虛擬實境技術讓化學分子結構具象化，讓藥物開發人員以直觀、打遊戲破關般的操作模式，找出能對應目標蛋白質的分子。

該公司執行長弗歐斯（Craig Fox）表示，傳統科學家透過實體模型「具象化」藥物分子，但「4Sight」能讓人「徒手抓取」化學分子，觀察分子如何作用與反應，且「不需要滑鼠和鍵盤就能移動複雜的化學分子」。

弗歐斯指出，「4Sight」有助於減少藥物分子在結構形狀上的誤差；藥物開發平均需耗時10至12年；一旦藥物分子無法對應目標蛋白質的形狀，不僅無法發揮藥效，還可能因為與其他分子的反應，而產生藥物副作用。

美國權威市場研究機構「GVR」評估，全球醫療領域的擴增實境（AR）及虛擬實境市場，預計2025年將達到51億美元（約1599億台幣）。相關技術除了藥物開發，也能應用於外科手術模擬、人體解剖教學等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法