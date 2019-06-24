駕車玩「試膽」遊戲 德州母親意外輾斃幼子

2019-06-24 23:16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國德州一名26歲的母親史答葛（Lexus Stagg）本月中駕駛一輛運動型休旅車，在泳池旁陪自己的3個小孩玩「試膽」遊戲，過程中不慎輾斃3歲的兒子瑞福羅（Lord Renfro）。

史答葛認為幼子的死亡是「不幸的意外」。但警方日前公布監視器影像，指出史答葛必須為幼子的死亡負責；影像顯示，她放任孩子朝休旅車狂奔，還主動將車輛駛向孩童，並在瑞福羅跌倒後開車直接輾過他。

德州檢方指控史答葛涉犯「過失殺人罪」；倘若罪名成立，史答葛將面臨高達10年的有期徒刑。史答葛21日出庭時當場痛哭，表示自己亟欲參加幼子的喪禮，並在21日晚間獲得交保。

史答葛的另外2個孩子已被安置在其他親屬家中。警方表示，該起「過失殺人」結案前，史答葛不得與其他2名孩童接觸、聯絡。根據警方公布的監視器影像，案發時間在6月11日晚間7時許。

德州哈立斯郡檢察官歐葛（Kim Ogg）發聲明指出，「汽車不是玩具，與孩子比賽膽量也不是遊戲」，每位家長都有保護孩童的職責，更何況是自己的小孩。

哈立斯郡地方檢察官辦公室車輛犯罪部門主管泰芮（Sean Teare）告訴休士頓KTRK電視台：「我從沒看過有人這樣帶小孩。你該跟3歲小孩玩的遊戲是躲貓貓，而不是讓他跟一輛數千磅的致命武器正面對決。」

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