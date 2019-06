NASA發現高濃度甲烷 火星仍有「微小的朋友」？

2019-06-24 16:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署NASA的火星探測器好奇號「近期在火星上測得7年以來最大量的高濃度甲烷,比起2013年時的檢測量多上3倍。甲烷是地球上微生物的重要分子,這次火星上新探測的甲烷,也被一些人視為,火星存在生命的可能性又再次復燃。

《紐約時報》報導,NASA的報告中指出好奇號這次分析的火星樣本,檢測到空氣中包含十億分之二十一的甲烷,這濃度比過去任何時期測到的數據都要高。但NASA科學任務理事會副主任祖柏根(Thomas Zurbuchen)則潑了一盆冷水,表示不要將這次發現甲烷指向外星生命,因為甲烷可以通過地質活動產生,但岩石並非生物。

美媒報導,這些不尋常的甲烷峰值之前已被發現,但仍不確定它們的持續時間及出現的原因。好奇號將進行後續實驗,確認是否只是短暫的數據,這個實驗資料最快也會在美國時間24日獲得。

其實在過去的火星任務就曾測得甲烷的存在,因此發現更多含量的甲烷也不代表火星存在著生命。然而好奇號並沒有搭載可偵測甲烷的來源的儀器,無法證實這次不尋常的甲烷峰值,是從「岩層中」或是「生物」產生。不過,要真正確認火星上是否存在著「微小的朋友們」,仍有一段漫長的路要走。

