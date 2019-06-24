NASA發現高濃度甲烷 火星仍有「微小的朋友」？
列印

好奇號近期在火星上測得7年來最大量的高濃度甲烷，火星存在生命的可能性又再次復燃。（圖截自NASA）

好奇號近期在火星上測得7年來最大量的高濃度甲烷，火星存在生命的可能性又再次復燃。（圖截自NASA）

2019-06-24 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署NASA的火星探測器好奇號「近期在火星上測得7年以來最大量的高濃度甲烷，比起2013年時的檢測量多上3倍。甲烷是地球上微生物的重要分子，這次火星上新探測的甲烷，也被一些人視為，火星存在生命的可能性又再次復燃。

《紐約時報》報導，NASA的報告中指出好奇號這次分析的火星樣本，檢測到空氣中包含十億分之二十一的甲烷，這濃度比過去任何時期測到的數據都要高。但NASA科學任務理事會副主任祖柏根（Thomas Zurbuchen）則潑了一盆冷水，表示不要將這次發現甲烷指向外星生命，因為甲烷可以通過地質活動產生，但岩石並非生物。

美媒報導，這些不尋常的甲烷峰值之前已被發現，但仍不確定它們的持續時間及出現的原因。好奇號將進行後續實驗，確認是否只是短暫的數據，這個實驗資料最快也會在美國時間24日獲得。

其實在過去的火星任務就曾測得甲烷的存在，因此發現更多含量的甲烷也不代表火星存在著生命。然而好奇號並沒有搭載可偵測甲烷的來源的儀器，無法證實這次不尋常的甲烷峰值，是從「岩層中」或是「生物」產生。不過，要真正確認火星上是否存在著「微小的朋友們」，仍有一段漫長的路要走。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法