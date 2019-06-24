涉貪歐盟7千萬補助款 25萬人示威要捷克富豪總理下台

2019-06-24 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家捷克首都布拉格（Prague）23日爆發30年來最大的示威抗議遊行，據稱多達25萬人上街要求涉貪的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）下台。擁有愛格富集團（Agrofert）的巴比斯是捷克第2大富豪，他去年被控涉及一起高達200萬歐元（約新台幣7千多萬）的歐盟補助款詐領案。

綜合媒體報導，有「捷克川普」之稱的巴比斯是在2017年的大選中勝選上台，但他去年被控涉及高達200萬歐元（約新台幣7千多萬）的歐盟補助款詐領案，歐盟執委會（European Commission）的查核認定，巴比斯身兼政治人物及企業家存在利益衝突，違反利益迴避。且巴比斯在就任總理前雖將愛格富集團轉移到2個信託基金，但之後仍持續透過集團取得利益。查核報告裁定，巴比斯應該歸還歐盟1750萬歐元（約新台幣6億2千多萬）。不過針對這項查核，捷克政府聲稱「查核錯誤」，巴比斯對查核結果也一概否認。

非政府組織「百萬民主時刻」（Milion chvilek pro demokracii）於今年4月起則陸續發起示威活動，捷克民眾幾乎每週都會上街示威，要求涉貪的巴比斯立刻下台，本月初也曾有12萬人走上該國首都布拉格，而針對23日的示威，「百萬民主時刻」領袖米納（Mikulas Minar）和當地媒體宣稱現場約有25萬人參與，是1989年導致捷克共黨政府瓦解的天鵝絨革命（Velvet Revolution）以來的最大規模示威，警方則未公布官方數據。

擁有愛格富集團的億萬富翁巴比斯是是食品、化學以及媒體大亨，同時也是捷克政黨「是的2011」（ANO 2011，前身為「不滿公民行動」組織）的創建者和領導人，因因擁有龐大的企業王國和民粹主義傾向，而被稱為「捷克版川普」。他所率領的「是的2011」去年打著反貪污的口號贏得大選，拿下國會的78席次，但因涉嫌詐領歐盟補助款的指控，引發外界示威抗議。

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