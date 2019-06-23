熱浪來襲！ 歐洲罕見破40度高溫 專家：暖化持續惡化

2019-06-23 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕即將進入盛夏，近來不止台灣各地氣溫高，連一向被視為氣候宜人的歐洲，也有罕見熱浪來襲。巴黎、米蘭、馬德里等熱門旅遊城市，溫度恐將破40度，創下罕見高溫紀錄。

根據氣象預測服務公司《精準天氣》（AccuWeather），一股由北非地區產生的熱氣流本週將抵達歐洲，西班牙馬德里已經到達攝氏32度高溫，因為這嚴重惡劣的天氣，當局甚至發出「黃色警報」提醒民眾。

週一熱浪會由西班牙繼續向北擴散至法國，這股熱浪涵蓋歐洲大部分地區，連地處偏北的英國也無法倖免。熱浪核心落在法國東部、瑞士、義大利北部、德國南部、和奧地利等地，要到將近7月初溫度才會逐漸恢復正常。

熱浪其中一個成因是由於「北極放大效應」（polar amplification），指的是北極對氣溫變化較敏感，氣溫升高的現象會比其他地區高出許多。這種現象原本只出現在北極，但由於全球暖化，此現象已經擴散到極圈以外的格陵蘭島，溫暖的洋流或氣流擴散，暖化速度加快，且日漸嚴重。

德國氣象學家容格（Dominik Jung）表示：「連續3天高溫，最高可到40度，而且是在6月，這以前從未發生過。撒哈拉的熱空氣吹向我們，加上太陽位置最高，因此高溫會持續更久。」

牛津大學環境變化研究所副主任歐托（Friederike Otto）指出：「世界會變得越來越溫暖，熱浪也會越來越普遍。曾經被視為『異常』的天氣，會越來越常見。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法