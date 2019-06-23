熱浪來襲 歐洲下週將面臨38度高溫

2019-06-23 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪來襲，歐洲下週可能面臨每日超過32度的高溫，估計週三、週四最熱，氣溫可能高達38度，歐洲數百萬人將受到熱浪帶來的「潛在危險」威脅。

根據《精準天氣》（AccuWeather）報導，歐洲大部分地區將在下週經歷至少一天以上的高溫，由於受到大西洋上空的風暴與中歐、東歐高氣壓的影響，非洲大陸的熱空氣往北流竄，導致歐洲將會迎來新一輪熱浪，包括西班牙、法國、德國、捷克等中、西歐國家，下週每日氣溫將接近或高於32度，最高溫估計出現在週三、週四，估計將高達38度。

報導指出，本週末西班牙已經出現32度高溫，這波熱浪將一路從西班牙往北擴散到法國，估計週二將抵達柏林、米蘭等地區。報導也指出，本週英國大部分地區的氣溫也將逐漸上升，週二到週三英國的南部地區氣溫將升至27度以上，之後有可能會突破這個門檻。《精準天氣》預估，本次熱浪約持續到七月初。

報導指出，由於歐洲多天的極端高溫，人如果待在沒有空調的建築物和住家，會導致不舒適的睡眠及悶熱的環境，增加了與熱相關的疾病發生率，例如中暑與熱衰竭，老年人和兒童最容易出現這些症狀，在2018年歐洲發生的熱浪，熱疾病就在西班牙及葡萄牙奪走多數人命。各國的氣象、衛生機構也紛紛發出警告，呼籲民眾在一天中最熱的時候應限制外出，以減少患病的風險。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法