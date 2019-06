為未來發聲！ 16國四萬高中生上街呼籲遏止暖化

2019-06-22 10:52

〔即時新聞/綜合報導〕來自16個不同國家的高中生,走出校園,為地球的未來發聲!在21日有超過4萬名高中生在德國亞琛(Aachen)舉辦「週五為未來而戰」(Fridays for Future)遊行,要提醒世人全球暖化的嚴重性,在遊行中也出現許多幽默但卻警世意味深厚的標語:「阿嬤,什麼是雪人?」、「恐龍也以為牠們時間還夠」,顯示年輕人創意的同時,也展現他們對未來的期望。

這項活動的發起人是來自瑞典的16歲女孩桑柏格(Greta Thunberg),小小年紀就長期關注地球暖化問題,成功串連來自不同國家的高中生,全球各地已經有超過500個分支團體,最終超過4萬人同時上街,齊聲向大人們表達自己的聲音,台灣也曾有學生團體在5月底時響應「週五為未來而戰」運動。

這次抗議活動也接近德國最大的煤礦坑之一,也藉此表達對燃燒煤炭不滿,要求世界各國逐步減少煤炭消費,也是活動主旨之一。這次遊行受到歐洲各國矚目,德國上個月的歐洲議會選舉前民調顯示出,暖化和環保已成為大家最關注的議題。積極推動減碳的德國總理梅克爾(Angela Merkel)也公開支持學生們上街頭,給政壇壓力。

Up to 20.000 young activists from 17 countries demanding “climate action” in Aachen. #FridaysForFuture pic.twitter.com/IDj4sy37m0