為未來發聲！ 16國四萬高中生上街呼籲遏止暖化

2019-06-22 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕來自16個不同國家的高中生，走出校園，為地球的未來發聲！在21日有超過4萬名高中生在德國亞琛（Aachen）舉辦「週五為未來而戰」（Fridays for Future）遊行，要提醒世人全球暖化的嚴重性，在遊行中也出現許多幽默但卻警世意味深厚的標語：「阿嬤，什麼是雪人？」、「恐龍也以為牠們時間還夠」，顯示年輕人創意的同時，也展現他們對未來的期望。

這項活動的發起人是來自瑞典的16歲女孩桑柏格（Greta Thunberg），小小年紀就長期關注地球暖化問題，成功串連來自不同國家的高中生，全球各地已經有超過500個分支團體，最終超過4萬人同時上街，齊聲向大人們表達自己的聲音，台灣也曾有學生團體在5月底時響應「週五為未來而戰」運動。

這次抗議活動也接近德國最大的煤礦坑之一，也藉此表達對燃燒煤炭不滿，要求世界各國逐步減少煤炭消費，也是活動主旨之一。這次遊行受到歐洲各國矚目，德國上個月的歐洲議會選舉前民調顯示出，暖化和環保已成為大家最關注的議題。積極推動減碳的德國總理梅克爾（Angela Merkel）也公開支持學生們上街頭，給政壇壓力。

相關影片:

Up to 20.000 young activists from 17 countries demanding “climate action” in Aachen. #FridaysForFuture pic.twitter.com/IDj4sy37m0 — Peter Hille （@peterhille） 2019年6月21日

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