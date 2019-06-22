川普再出招！ 美國將5間中國企業列入出口黑名單

2019-06-22 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部22日表示，將參與超級計算機軍事應用的幾家中國企業和1間政府擁有的研究所，列入國家安全出口管制的「實體清單」（entity list），禁止他們在未經政府批准的情況下，購買美國零組件。美國商務部此舉是川普政府為限制中國政府和中國企業獲取美國技術的最新措施。

綜合媒體報導，這次被列入名單的包括無錫江南計算技術研究所（Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology）、中科曙光（Sugon）、成都海光集成電路（Chengdu Haiguang Integrated Circuit）和成都海光微電子技術（Chengdu Haiguang Microelectronics Technology）。這些企業及機構正在參與開發超級計算機的軍事應用軟體，超級計算機是一個國家科技競爭力的標誌，是核武器研發、飛彈防禦等不可或缺的一部分。

美國商務部指出，這些企業參與違反美國國家安全和外交政策利益的活動，構成重大風險。美國商務部還說，無錫江南計算技術研究所隸屬於中國人民解放軍總參第56研究所，其使命是支持中國的軍事現代化。

川普政府上月就以國家安全為由，將中國電信巨頭華為列入出口管制的實體清單，美國指控華為的技術和設備可能被中國政府用來從事間諜活動。依照美國的規定，被列入「實體清單」的企業，美國企業不得在未經美國政府的批准下，向「實體清單」中的企業銷售美國科技產品。

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