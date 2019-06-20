全球民調：美國和伊朗、俄羅斯一樣「壞」

2019-06-20 23:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據英國民調機構調查，在全球民眾觀感中，美國與其常批評的俄羅斯、伊朗等國一樣「壞」，都被視為製造麻煩的國家，可能將其影響力用在不好的地方。加拿大、德國和聯合國則被視為最有可能發揮各自國際影響力行善。

這項調查由倫敦國王學院政策研究所委託英國「益普索莫里」（Ipsos Mori）市調機構進行，訪問24國1萬7000名成年人，31％認為與10年前相比，伊朗是最有可能以其影響力使壞的國家，其次4名分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯，比例均為25％，以色列24％，22％的人認為美國可能用將其影響力用在不好的地方；認為中國會用影響力使壞的比例20％。

受訪者對加拿大觀感最好，37％的人認為該國會發揮影響力行善，其次是聯合國35％、德國32％和歐盟30％。僅18％的人認為美國會將其影響力用於善事，37％的人認為用於好、壞之處都有。

這份調查報告在英國前外交大臣、現任人道關懷組織「國際救援委員會」（ International Rescue Committee）主席米勒班（David Miliband）19日演說時發表，他談到現在國際關係上有過卻不受責罰之風當道，戰爭罪、攻擊人道工作者等通常都能逃過懲罰；自由民主的長年衰退帶來新的分裂，有的國家遵守第二次世界大戰後建立的規範行事，其他國家卻視這些國際法為「給傻瓜遵守的」。

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