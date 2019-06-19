藝術史最著名武器！終結梵谷生命手槍570萬落槌

2019-06-19 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕被認為是終結畫家梵谷（Vincent van Gogh）生命的手槍，今（19）日在巴黎拍賣會以16萬2500歐元（約新台幣570萬元）落槌。

《法新社》報導，疑似是梵谷用來自殺的武器是一把口徑7毫米的勒福舍（Lefaucheux）左輪手槍，原本預期可拍得6萬歐元（約新台幣210萬元），最終以16.25萬歐元高價落槌。

拍賣公司「Art Auction」表示，一位私人收藏家透過電話競標，買下了這把被稱是「藝術史上最著名的武器」。

深受精神問題困擾的荷蘭畫家梵谷，於1890年7月去世。他生命的最後時光在巴黎以北的瓦茲河畔歐韋（Overs-sur-Oise）度過。專家相信，他就是在這個村莊附近田園舉槍自盡。1965年，一名農民在這個田園發現這把槍。

雖然「Art Auction」表示，沒辦法絕對肯定它就是終結梵谷生命的武器，但鑑定顯示，手槍埋在地下長達75年，這個符合推定。另外，從梵谷胸部取出的子彈，也與這把勒福舍左輪手槍的子彈口徑吻合。

此外，雖然大多數藝術史學家都同意梵谷死於自殺，但近年這一說法受到質疑，有些人稱可能是當地2名男童意外誤擊梵谷。拍賣公司承認，這把槍也可能是被2個男孩所埋藏或遺棄的。

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