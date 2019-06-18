反送中》抗爭者網路發聲明 稱：當局不回應 不撤亦不散！

2019-06-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港連登網路討論區時事版今晚出現一篇名為《抗爭者致香港市民道歉聲明》的文章，表示經過2次超過百萬人參與的反送中遊行，抗爭者撤回《逃犯條例》的5大訴求仍未得到回應，文章更直言：抗爭者的敵人從來不是香港市民或警察，而是「冥頑不靈的當權者」。幾小時之內，就已超過5千人按讚。

發文者以「一眾香港市民」的名義做出聲明，表示經過多次和平集會、2次超過百萬人參與的反送中遊行，甚至有烈士「以死相諫」，但港府對民眾撤回《逃犯條例》的5大訴求仍沒有回應。聲明直言：「官迫民反，我們不排除會以更強烈的方式抗爭。」

聲明指出，他們抗爭的從來都不是是香港市民或警察，而是「冥頑不靈的當權者」。並鄭重表示，政府必須回應抗爭者的訴求：撤回逃犯條例、釋放抗爭義士、撤銷暴動定性、追究警察暴行，否則抗爭者「不撤」亦「不散」。

聲明也呼籲普通市民20至21日之間，避免前往金鐘政總一帶、避免搭乘香港地鐵。如果真的必須要出門，只要揚聲請求，他們將盡力幫忙開路。若有民眾也想前往支援，務必穿著防護度高且輕便的衣物，準備替換衣物、足夠的水和乾糧，並且懷著堅定信念，頭腦冷靜、隨機應變。

網友對此，紛紛給了正面回應「人手置頂，推到上熱門」、「如果眾籌登報絕對支持」、「應該推出英文版本，這件事要讓全世界都知道」、「推！香港人加油」。

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