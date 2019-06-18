中共害怕了？香港破天荒200萬人上街 北京地鐵嚴查民眾手機

2019-06-18 20:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港16日200萬人參與「反送中」大遊行，創下港史紀錄。同一天，中國當局對內嚴密封鎖輿論，社群平台不見相關照片或隻字片語提到這場集會，甚至在北京地鐵出入口安排警力嚴查民眾手機。

據《大紀元》從北京一市民處獲得的一段影片顯示，位於北京朝陽區的地鐵東直門站與平時不一樣，突然增加了很多警力查過往乘客的手機，東直門站可以換乘地鐵2號線與地鐵13號線。影片有人還向朋友警告說，「不要到東直門這邊，這邊查得最嚴。」

香港200萬人上街後，中國當局管控更嚴，連「香港」兩字都成為通話中的敏感詞。一名老華僑告訴《大紀元》，她打電話給國內的姊姊，談到港人上街抗議一事，電話那頭就發出吱吱的雜音，再講都聽不清楚了。她姊姊還告訴她，手機提示這個號碼是海外打來的，小心詐騙電話。

還有一位海外華裔用微信給國內朋友打電話，本來一切正常，只是說了一句香港這幾天有百萬民眾上街，結果訊號就被切斷了，再打就接不通了。

另據《中國數字時代》報導，中共中宣部於16日下達命令，要求中國各網站查刪香港「反送中」相關遊行影片，查刪《海闊天空》、《真的愛你》、《皇后大道東》等香港歌曲下面的相關評論。

外界認為，北京當局如此緊張，是因為對香港創紀錄規模的抗議行動極度恐懼，害怕引起中國民間的連鎖反應。

相關影片：

北京地鐵站警方突查手機

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