疑荔枝毒素惹禍 印度童罹腦炎已103死

2019-06-18 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度荔枝毒素風波未平，比哈爾邦至今已有103名兒童疑似因荔枝毒素罹患腦炎死亡，數十人週二（18日）聚集在醫院外抗議，痛批當局無法控制該致命事件。

《法新社》報導，印度比哈爾邦東部地區穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur），本月迄今已有103名兒童死於急性腦炎症候群（AES），大多數死者不到10歲、營養不良。死亡人數可能增加，目前仍有數十人住院治療。

週二有數十人在穆扎夫法爾普爾的主要醫院外抗議，譴責政府就此事的行動太慢、沒有妥善照顧病童。反對派國大黨人士說，「由於缺乏藥物和治療，兒童正面臨死亡」。

急性腦炎症候群症狀是血糖下降、高燒、抽蓄和癱瘓，原因包括感染病毒、細菌和毒素。自1995年以來，印度每到夏季同一地區就會爆發疫情，時間通常與荔枝產期吻合。

罹患腦炎的兒童來自貧困家庭，他們通常難以獲得足夠的營養，經常在空腹時大量吞食當地盛產的荔枝。美國研究人員曾表示，該腦部疾病可能與荔枝毒素有關，但還需要更多研究佐證。

擁有近1億人口的比哈爾邦，是印度最貧窮的省份之一，除了面臨致命的急性腦炎症候群問題，該邦近來還遭熱浪襲擊，氣溫在45度左右徘徊，至少有78人因高溫喪命。

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