為女友特製「心經蛋糕」 網友笑翻：要超渡？

2019-06-18 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪一間蛋糕店創意無限！店家日前製作一款「心經蛋糕」，引發網友熱烈討論。原來是店長的朋友想為女友慶生，特別委託他製作一款「般若波羅蜜多心經蛋糕」。最後店長整整花上2個鐘頭，將經文一筆一畫用巧克力寫在蛋糕上，密密麻麻的文字也讓蛋糕看起來像是像是要「封印」什麼東西的感覺，更有網友笑稱在蛋糕上寫上滿滿經文是「想超渡女友嗎？」。

這位蛋糕店店長日前在推特發文提到，「今天訂製的生日蛋糕，專為朋友的女友打造，使用紅色海綿蛋糕包覆白色奶油，並用巧克力寫了整篇「般若心經」，除了貼出蛋糕照片外，還另PO出360度旋轉的展示影片。

這個逗趣的蛋糕也讓網友熱烈討論，紛紛表示「店長朋友是想超渡女友嗎？」、「光看外貌就感覺怨念很深阿」、「光用眼睛看而已，耳朵就迴響起念經文的聲音」、「邊吃邊修行嗎？」，還有網友貼心幫店長挑錯字，表示「菩」跟「減」寫錯了。

相關影片： 全面般若心経 pic.twitter.com/h0qlhbrtiR — あつし （@06atsushi14） 2019年6月14日

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