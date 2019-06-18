凌晨2點大白天！這座島時間失去意義 擬推全球首例「無時區」

2019-06-18 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕在地球自轉與人為定義帶來的時差影響下，出現了現行法定時區制度，以維持人們對於時間描述與日常生活的一致性。然而，挪威島嶼城鎮「夏日島」（Sommarøy）因其特殊地理位置與人文條件，目前正致力推動該島成為全球第一個「無時區」（Time-Free Zone）行政區。

根據《CNN》報導，夏日島居民們日前在一場會議中簽署了推動「無時區」立法的請願書，島民代表菲汀（Kjell Ove Hveding）13日將請願書及島民的簽字連署書上交給挪威國會議員，意味著這項極其創新的請願案已正式納入該國程序，政府官員與國會議員必須對此做出回應。

報導指出，由於該島位於北極圈內，每年都會出現長達數月永晝與永夜的特殊現象，這種一天24小時都是白天或夜晚的日子，長期困擾島上居民的計時習慣。一名島民表示，島上的人早已忘記人為定義時間背後的意義，「哪個城市的人會在凌晨兩點相約在陽光下游泳，或是修剪草皮？」

夏日島長住居民不到300人，島上主要產業是漁業與旅遊業，但礙於現行時區制度，居民們在上學與工作時間上必須按該國法律規定執行，然而，永晝或永夜期間仍須按表定作業，導致學習時間、工時被法規強制分配在不恰當的時間，長年對島民構成嚴重困擾。

隨著消息廣受國際媒體報導，這座靠旅遊業維生的小島已藉著成功的宣傳，獲得全球大量關注，無論夏日島這次極具創意的請願法案最終是否通過，未來可期待來訪遊客數量上升，讓島上的觀光業更加蓬勃發展。

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