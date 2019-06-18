前AV女優看畫展遭毆... 美術館不當處理被網友罵翻

2019-06-18 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕前日本AV女優峰奈由果擁有H罩杯的火辣身材，在2009年引退轉職漫畫家，人氣作品代表漫畫作品《三十小女人》描繪30多歲輕熟女的戀愛觀，被翻拍成日劇。近日她前往東京都美術館看展時，竟被一名坐在輪椅上的男子毆打，事件當下美術館未做出適當處理，在網上被罵翻，對此博物館已發出道歉聲明。

綜合媒體報導，前日本AV女優峰奈由果以傲人上圍打開知名度，入行4年後引退，轉行漫畫家後也獲得好成績。她日前在推特發文，表示在東京都美術館看展時，突然被1名坐在輪椅上的男子攻擊，她一時愣住，又被攻擊了好幾下，當下雖立即通報美術館人員，卻得到「這名身障人士常常鬧事，我們會口頭提醒他」的消極回應，讓峰奈由果感到很無助。

報導指出，峰奈由果認為自己是公眾人物，雖然很想追上去討回公道，但想到新聞標題一定會變成「峰奈由果向身障人士施暴」，所以只能獨自哭泣忍耐。此貼文獲得大量轉貼，網友不滿留言回應「去警察局報案吧」、「常常鬧事為何還要讓他進來美術館？」

據報導，東京都美術館17日發表道歉聲明，對此疏失誠摯的表達歉意，承諾未來會加強安全防護。峰奈由果也再次在推特發文，表示已收到該館的道歉，並希望大家不要指責所有殘疾人士。

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