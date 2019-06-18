弱肉強食畫面曝光！淡水鱷遭橄欖蟒完整吞噬

2019-06-18 11:21

橄欖蟒吞噬過程，身體誇張的膨脹。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

〔即時新聞／綜合報導〕弱肉強食是大自然的定律！澳洲一名男子在澳洲昆士蘭，完整目睹了橄欖蟒（olive python）吞食一隻淡水鱷的過程，他拍下這些照片並被轉貼上網，引發網友熱烈討論。

橄欖蟒（olive python）從後方爬上淡水鱷的背上。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒開始「死亡纏繞」淡水鱷。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

澳洲動物拯救組織「GG Wildlife Rescue Inc」日前PO出這些由穆勒（Martin Muller）拍下的自然畫面，並附上註解「令人嘆為觀止的照片，驚奇的自然，兩種生物都愛，但理解動物進食的需求」。

橄欖蟒開始吞噬鱷魚。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒把吞噬到只剩一小段鱷魚尾巴在外。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒作為澳洲第二大的蛇類，成年可達兩至三公尺長，平均約25.5公斤重，平時雖然以小型哺乳類為時，但其實牠能把下顎擴大到吞下大型哺乳類動物。

橄欖蟒進食完畢，大自然弱肉強食的競爭。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

網友也在底下紛紛表示，「驚人的照片」、「我還以為鱷魚會贏」、「我的天！那條蛇有多大」、「牠吃完鱷魚後還能動？」、「這就是大自然公平競爭」。

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