弱肉強食畫面曝光！淡水鱷遭橄欖蟒完整吞噬
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2019-06-18 11:21
橄欖蟒吞噬過程，身體誇張的膨脹。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒吞噬過程，身體誇張的膨脹。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

〔即時新聞／綜合報導〕弱肉強食是大自然的定律！澳洲一名男子在澳洲昆士蘭，完整目睹了橄欖蟒（olive python）吞食一隻淡水鱷的過程，他拍下這些照片並被轉貼上網，引發網友熱烈討論。

橄欖蟒（olive python）從後方爬上淡水鱷的背上。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒（olive python）從後方爬上淡水鱷的背上。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒開始「死亡纏繞」淡水鱷。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒開始「死亡纏繞」淡水鱷。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

澳洲動物拯救組織「GG Wildlife Rescue Inc」日前PO出這些由穆勒（Martin Muller）拍下的自然畫面，並附上註解「令人嘆為觀止的照片，驚奇的自然，兩種生物都愛，但理解動物進食的需求」。

橄欖蟒開始吞噬鱷魚。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒開始吞噬鱷魚。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒把吞噬到只剩一小段鱷魚尾巴在外。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒把吞噬到只剩一小段鱷魚尾巴在外。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒作為澳洲第二大的蛇類，成年可達兩至三公尺長，平均約25.5公斤重，平時雖然以小型哺乳類為時，但其實牠能把下顎擴大到吞下大型哺乳類動物。

橄欖蟒進食完畢，大自然弱肉強食的競爭。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

橄欖蟒進食完畢，大自然弱肉強食的競爭。（翻攝臉書「GG Wildlife Rescue Inc」）

網友也在底下紛紛表示，「驚人的照片」、「我還以為鱷魚會贏」、「我的天！那條蛇有多大」、「牠吃完鱷魚後還能動？」、「這就是大自然公平競爭」。

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