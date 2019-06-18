中國8省連日強降雨 88死、614萬人受災 直接災損千億元

2019-06-18 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國江南華南地區自6月上旬以來，連日強降雨，已經引起洪澇災情，截至6月16日上的統計，共有浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州8省（區、市）614萬人受災，88人死亡、17人失踪，直接經濟損失201.3億元人民幣（下同，約906億台幣），目前雨勢未歇，災情持續擴大中。

綜合中媒報導，這項災害統計是由中國應急管理部所做，而中媒也陸續有新的災情報導，還來不及提報到中央，或是不被中央列計，如廣西百色市在16日晚間就再現暴雨，截至17日下午5時30分，當地政府報告已導致5人死亡，多人受傷，多棟民房及橋樑被沖毀，多輛過往車子被洪水沖走，並未成為中央的統計。

據中國相關救災單位目前研判，暴雨仍在持續中，6月16日至19日，降雨區域主要位於貴州、華南西部及長江中下游地區；20日至25日，雨帶將由長江流域南移至江南中南部，降雨區域主要位於江南。

截至6月16日上午，8省受災中，除了死傷人數持續增加，已緊急轉移安置38.8萬人，尚有17.3萬人需緊急生活救助；另有1.7萬間房屋倒塌，8.2萬間房屋不同程度損壞；農作物受災面積428.7千公頃，其中絕收59.1千公頃；直接經濟損失201.3億元。

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