反送中》香港群眾不散 包圍「特首辦」（不斷更新）

2019-06-17 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕昨（16）日港人發動「黑衣」大遊行，參與遊行的人數創下了歷史紀錄，接近200萬之譜。昨晚香港特首林鄭月娥發表道歉聲明，「民間人權連線」對此表示不接受，並重申5項訴求。今（17）日仍有眾多示威者在香港行政機關週邊進行抗議活動，堅持「不撤回不撤退」。

【18:30】立法會議員表示，他與朱凱迪正努力與民主派議員對於談判限期尋求共識，龍和道群眾高呼「限期！限期！」。群眾也正在討論是否轉往褒為禮賓府。

【18:00】逾千名示威者在特首辦外席地而坐。

【17:22】群眾塞滿龍華道和添華道之交界處，朱凱迪表示集會已結束。部分市民大叫不撤不散，並席地而坐。

【16:28】特首辦並未出面回應，現場情況僵持。

【16:08】遊行隊伍前頭抵達特首辦門外，要求林鄭出面對話。

【15:58】特首辦外警力增加至超過50名，超過十輛警車位於添華道。

【15:40】前往包圍特首辦公室的群眾出發。龍和道特首辦公室外約有20名警力。

【15:02】主要為罷課學生的群眾，擠滿了立法會示威區。

【14:29】議員朱凱迪要求林鄭月娥出面，並呼籲群眾下午3點從立法會示威區出發至特首辦公室。

【11:00】示威者轉往添馬公園、添美道人行道上等地聚集。

【10:47】示威者離開車道，夏慤道恢復通車。

【07:30】多名立法會議員站在示威者前方。

【07:25】一批員警抵達夏慤道現場與示威者對峙。

【06:53】警方要求馬路上的示威者離開，強調並非「清場」，呼籲示威者至夏慤道旁的人行道上進行集會。

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