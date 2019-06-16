林鄭被爆要下台？ 中國力挺︰謠言不攻自破

2019-06-16 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕面對香港及國際社會反對修訂《逃犯條例》，香港特首林鄭月娥昨日宣布暫緩修例。香港中聯辦、港澳辦、中國外交部以及外交部駐港特派員公署今發布聲明指，中央對林鄭的決定表示尊重、理解及支持。人大常委譚耀宗指，撤換特首一事是謠言，並認為謠言會不攻自破。

綜合港媒報導，中聯辦主任王志民今早與包括人大常委譚耀宗、政協常委陳馮富珍等200多名港區人大代表及政協會面。會議中，中央共有4個部門對昨日林鄭在記者會上的發言表示支持。譚耀宗引述中聯辦指出，此次修例的初衷正確，但受到外國勢力67次聲明抹黑、干預，才會使得事情變得複雜。

媒體報導指出，多名與會人士對於中央質疑林鄭之管理能力的消息表示否認。譚耀宗呼籲港人不要在中美貿易戰中被利用，又指中央是絕對支持林鄭依法施政，認為謠言會不攻自破。

有消息人士向「路透」表示，北京當局對於林鄭月娥的能力感到「極度懷疑」（severe doubts）。而倫敦大學亞非學院政治學教授曾銳生（Steve Tsang）表示，香港在美中貿易戰當前時出現狀況，讓可能在G20與美國總統川普會面的習近平十分難堪。曾銳生認為，「我認為林鄭月娥在香港的日子已屈指可數…儘管北京不會立刻換人，但可能以其他理由讓她提前卸任。」

反共富豪郭文貴14日指出，林鄭月娥已向中共正式申請辭職以及撤銷逃犯條例，但未獲得中共回應。郭文貴在15日更稱，中共承諾將以國家的力量保證林鄭安全，未來更將給林鄭人大副委員長的職務。

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