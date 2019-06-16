巴西里約殺警案頻傳 州長：想用飛彈炸飛罪犯

2019-06-16 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕有天主之城（City of God）美稱的巴西里約熱內盧卻犯罪猖獗、殺警案頻頻發生，讓里約州長威茲（Wilson Witzel）在接受電視台採訪時聲稱要用「飛彈」炸飛罪犯。

在威茲上任的前3個月，里約警察被殺的事件創歷史新高，15日時他在環球電視台里約電視頻道（RJTV）表示，里約居民生活在一個「恐怖主義國家狀態中」。里約貧民窟暴力犯罪問題2002年被翻拍成電影「無法無天」（City of God）而臭名遠播。

官方數據顯示，今年前3個月就有破紀錄的434人在「警方干預措施」中喪生，比2018年同期增加17.9%。這是巴西公共安全研究所從21年前起記錄相關警察殺戮事件以來，歷年最高的數字。這也讓威茲說出：「假如世界另一端的聯合國授權，我們早就批准用飛彈把那裡的人轟上天」。但此話一出也遭受里約立法議會人權委員會主席索薩（Renata Souza）譴責「這是一種專制且暴力的心態」。

據巴西媒體G1報導，威茲會有這番言論是因為警方和歹徒在受災的貧民窟發生激烈槍戰，造成至少1人死亡。威茲3月下旬下令里約警察開始啟用狙擊手遠距離逮捕嫌犯，他表示：「命令很簡單，假如有人帶著突擊步槍，這些人就必須以致命方法來處理掉，我們的警察不想殺人，但我們也不希望在上帝之城看到（警察被殺）這種形況」。

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