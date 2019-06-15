川普生日熊抱美國旗 網戲稱：國旗剛用了#MeToo標籤

2019-06-15 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨（14）日是美國總統川普的73歲生日，也是美國國旗日，白宮在推特貼出「川普熊抱國旗」的照片，有網友讚川普「愛國」，有人則戲稱「那幅國旗剛用了#MeToo（反性騷運動）標籤」，另外還有千萬人在推特標註「馬侃日」（#JohnMcCainDay）來消遣川普，原因在於川普很愛批評已故共和黨國會參議員馬侃（John McCain）。

綜合外媒報導，美國共和黨資深參議員馬侃去年8月與世長辭，生前與川普是「敵對關係」，有著戰爭英雄以及政壇的戰士名號的他，受盡人民愛戴，川普在馬侃離世後表示，「我從來都不是馬侃的粉絲，以後也不會。」讓不少在馬侃的粉絲在川普生日當天於推特標註「馬侃日」，為馬侃打抱不平。

這項標籤由知名電視節目艾倫秀（The Ellen DeGeneres Show）的執行製作拉斯納（Andy Lassner）發起，他14日在推特表示，「今天要向一位美國英雄致敬，讓我們大推#JohnMcCainDay，藉此慶祝川普生日。」貼文被上萬名網友轉發。

德州聯邦眾議員維西（Marc Veasey）對此在推特發文回應，「這的確是紀念參議員馬侃的好日子。」連政治倡議團體也加入#JohnMcCainDay行動。

網友薩比亞（Carmine Sabia）表示，「馬侃為國犧牲，我支持馬侃日，但選在川普生日這天做此事，對馬侃來說太狹隘也不夠尊重，應選在8月29日，馬侃的生日才對。」

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