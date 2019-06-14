別吃太多！印度已近50名兒童死於「荔枝毒素」

2019-06-14 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部地區過去3週有近50名兒童死於荔枝毒素引起的腦炎。當地政府已向家長示警，不要讓兒童空腹食用荔枝或食用過量。

據《CNN》報導，印度比哈爾邦（Bihar）衛生局13日表示，已有47名兒童死於急性腦炎，其中包括大腦發炎的症狀。自今年1月開始，印度墨沙發坡縣（Muzaffarpur）的2家醫院已累計179起病例，但一直到近日才陸續有死亡案例。

印度衛生官員庫瑪（Sanjay Kumar）指出，2013年印度北方至少有351人死於腦炎，而今年因為熱浪強勁、維持的時間長，死亡案例應會有所增加。

根據《柳葉刀全球健康》醫學雜誌（The Lancet）2014年的研究指出，荔枝含有微量毒素，它會積聚在兒童的肝臟中；墨沙發坡縣是荔枝的種植區，因此當地爆發的腦炎應該和荔枝有關係。該研究還發現，受影響的村落內，裡面大部分的孩童多於晚間在果園中吃荔枝，常常飽到晚上不想吃晚餐，但這可能導致夜間低血糖，略過晚餐的兒童，罹患腦炎的機率是有吃晚餐的人的2倍。當孩童內的血糖開始下降時，身體會開始代謝脂肪酸，繼而促使葡萄糖增加。

抽驗尿液樣本後，研究作者發現，2/3的兒童暴露於荔枝毒素內，且未成熟的荔枝毒素含量更高。這些毒素嚴重破壞孩童身體合成葡萄糖的機制，進而引發低血糖和腦部發炎。且這些孩子多來自貧困地區，營養不良、體內又沒有儲備的醣，當血糖下降時，肝醣會生成葡萄糖供器官運用，但如果體內沒有多餘的醣，只有毒素，就會發病。

印度的州政府官員已發出警告，建議父母確保兒童水分充足、不要空腹入睡。另外，荔枝毒素引起的急性腦炎會導致大腦發炎、發燒、精神錯亂，最終昏迷。

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