沙國刁蠻公主教唆毆人、親腳趾 傳下個月將出庭受審

2019-06-14 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲的姐姐因涉嫌教唆保鑣毆傷人、逼對方親腳，遭法國巴黎法院傳喚，傳將於下個月開庭。

綜合外媒報導，事發於2016年9月，有名法國裝潢工人在位於巴黎16區「福煦大街」（Avenue Foch）上的一幢華麗建築進行翻修，在動工前他習慣使用智慧型手機拍攝現場，以便事後還原擺設，但此舉引起沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的姐姐哈薩公主（Hassa bint Salman）不滿，指責他「要把照片賣給媒體」，便命令保鑣痛毆裝潢工人。

法國《Le Point》週刊報導，哈薩公主在現場大喊「殺死他！狗！根本不配活！」受害的裝潢工人表示，公主約40多歲，他被打了一拳後，雙手遭綑綁，被凌虐數小時後，還被迫親吻公主的腳﹔在他好不容易得以離開前，公主將他的工具全沒收，之後因傷勢過重，以致他8天都無法外出工作。工人走投無路下，只好報警。法國當局因此對哈薩公主祭出通緝令。

涉案保鑣已於2016年10月1日被以武裝暴力、竊盜、發出死亡威脅、違反他人意願拘禁等罪名遭到起訴，《CNN》及消息人士指出，哈薩公主被控犯了盜竊罪、共謀罪等，她將於7月9日參加聽證會。

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