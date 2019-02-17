沙國王儲訪巴基斯坦挹注數千億 恐激化印巴關係

2019-02-17 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）預計於今日抵達巴基斯坦，揭開一系列探訪南亞與中國的行程，但外界擔憂這趟旅程，恐將激化印度與巴基斯坦本就極為不穩的關係。

《路透》報導，沙國王儲穆罕默德將於週日（17）抵達巴基斯坦，簽署多項投資協議，能讓巴基斯坦獲利逾100億美元（約新台幣3000億元）。除此之外，沙烏地近期早已挹注巴基斯坦的外匯儲備超過60億美元（約新台幣1800億元），讓巴基斯坦有足夠的喘息空間與國際貨幣基金組織（IMF）談判。

然而幾日前印巴領土爭議地區喀什米爾（Kashmir）才發生一起自殺炸彈攻擊事件 ，44名印度軍事警察身亡，印度官方指控巴基斯坦主導這起案件，後者否認涉案。沙國王儲這次的探訪，擾亂了印度欲在國際上孤立巴基斯坦的誓言，外界深怕這將會使各自擁有核武的印巴兩國，原本不穩定的關係再次升溫。

分析師指出，這是繼2015年中國國家主席習近平訪問巴基斯坦，簽署「一帶一路」協約以來，巴基斯坦官方最大規模的迎賓規格。除會面巴基斯坦最高軍事領導巴伊瓦（Qamar Javed Bajwa），王儲穆罕默德也將與阿富汗塔利班組織（Taliban）的代表會面，討論阿富汗與巴基斯坦結束長達17年內戰，共謀和平的可能。

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