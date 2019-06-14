真正「波霸」奶茶！這樣喝珍奶 日本掀風潮

2019-06-14 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕不用手拿就能喝珍奶？日本畫師比村奇石近日在推特PO出一張繪圖，只見一名清純巨乳正妹坐在車內，把珍珠奶茶放在兩乳中間，不用手拿就可輕鬆飲用，直到發覺車內另一人的視線才拿了下來一起分享。此圖隨後在日本爆紅，不少正妹都學著用雙乳夾著珍奶喝喝看，讓不少男性網友血脈賁張。

從推特上查詢關鍵字「手放しタピオカ（不用手拿的珍珠奶茶）」，便可發現許多雪乳正妹紛紛接受挑戰，其中一名穿著白色小可愛的美女完全顯示出爆乳可當成置物架的優勢。

H罩杯寫真女星水月桃子同樣加入挑戰，雖然穿著略嫌保守一點，但配上可愛臉蛋營造出反差感，令人想一看再看。就連在日本街頭女孩們也不害羞，直接把珍珠奶茶放在雙乳上喝，讓路人大飽眼福。

不過，貧乳女孩也別垂頭喪氣認為自己辦不到，有網友就提供個好方法，那就是穿著寬鬆的T恤再把雙腳蜷曲到胸前，將膝蓋偽裝成乳房，這樣子就可以用「雙乳」夾著喝了。

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