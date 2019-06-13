安倍訪伊朗扮調人 哈米尼批川普不可信

2019-06-13 21:50

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕訪問伊朗中的日本首相安倍晉三13日與伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）進行會談，安倍在會後表示哈米尼親口告訴他「伊朗沒有製造、擁有或使用核武器的意圖」。至於安倍呼籲伊朗與美國對話，哈米尼表示「川普並非徝得交流的對象，他也不會予以回應」。

安倍與哈米尼的會談大約進行的50分鐘，這是兩人初次會談，也是哈米尼繼2016年4月與義大利總理倫齊（Matteo Renzi）以來，首次與西方陣營領袖會談。

日本放送協會（NHK）報導，安倍在會談中表達了美國總統川普不希望中東地區緊張情勢升級的看法。哈米尼則表示，他能理解安倍的目的，但川普並非徝得交流的對象。

哈米尼還表示，伊朗並不信任美國，不能再重複核協定談判的痛苦過程，明智的國家不會在壓力下回應對話，川普說會平等地與伊朗談判，但他絕不相信。對於川普保證不會變更伊朗體制的說法，哈米尼則說，川普就算想變更伊朗體制也變不了，因為過四十年來，美國總統都想這麼做但最終都告失敗。

川普去年宣佈退出歐巴馬總統任內與伊朗簽署的核協定，並重啟對伊全面制裁，伊朗於今年月五宣布停止履行部分核協定，美方則派遣航母前往中東，雙方關係一觸即發。安倍希望運用日伊傳統的友好關係扮演調人，緩和中東地區的緊張局勢，進而促成美伊對話，上月底川普訪日時也對安倍的伊朗行表示期待。

日伊今年建交屆滿九十週年，促成雙方關係友好的重大關鍵之一是發生於1983年的「日章丸事件」，當時日本出光石油突破英國封鎖向伊朗採購石油，並派出油輪「日章丸」前往阿巴丹港運油，日本作家百田尚樹的小說「被稱為海賊的男人」曾寫過這段故事。

雖然安倍這次是繼1978年福田赳夫之後，時隔四十一年再次有現任日本首相訪問伊朗，不過安倍個人和伊朗領導人卻有密切的關係，在此之前，安倍透過聯合國大會等國際會議場合與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）進行過多次會談，至於他與哈米尼的接點更可以回溯到1983年，安倍當時擔任父親、前外相安倍晉太郎的秘書，曾一起陪同訪伊調解兩伊戰爭，並會見時任伊朗總統的哈米尼。

安倍先後與魯哈尼和哈米尼進行會談。在和魯哈尼的會談中，安倍要求伊方同意進行對話，伊方則要求美國政府停止原油禁運制裁。在會後共同記者會上，安倍表示，為避免出現偶發性衝突，伊朗發揮建設性作用不可或缺，魯哈尼則表示，美伊緊張原因在美國對伊朗發動經濟戰，若能停止將會有很多積極變化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法