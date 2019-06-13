慘遭惡意PS露點圖羞辱 「反送中」正妹聲明被讚爆

2019-06-13 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗議示威遊行越演越熱，日前有一名香港正妹遭港警「架離」的照片在網路瘋傳，讓香港網友大讚「超級勇敢」。不過卻遭立場對立的藍絲將照片PS成「胸前露點」，還譏諷是「警察掃黃」。對此，該女子在臉書發聲明批評，「要如何攻擊一個女性，最簡單的就是以性侮辱」。

該名香港女子6月9日遊行當日，晚間持續留在街頭進行抗爭活動，被香港警方架離；由於外型亮麗，被架離時雙腳懸空、態度堅決，相關照片在網路上被大肆流傳。照片中她身穿白色短上衣與短褲，沒想到卻有立場對立的網民惡意在她胸上PS（修圖）出她「黑色兩點盡露」的照片，並讓照片在中國社群網站中瘋傳，引起大量中國網友譏諷、侮辱。

對此，女子11日晚間在臉書發文表示，有人惡意將她被警察駕離的照片修改，「強硬在我胸前加上兩點，以caption「找亮點！」去暗示我沒有穿胸圍去抗爭，兩點盡露」。導致她飽受抨擊，笑指此為「警察掃黃」，也有人稱「為她父母感到丟臉」。

女子表示，要如何攻擊一個女性，最簡單的就是以性侮辱。無視她的意志，忽略她的遠景，把焦點放在她的外型和衣着，再從以醜化。她認為，會以上身真空作理由去嘗試羞辱女性，正正是因為女性在社會中仍是有收好自己身體的責任，上至胸部乳頭，下至大腿腳踝，若不遮蓋好，那就是女性自身的不檢點。

對此，她表示「到底要穿多少、要露多少，也該是自己決定，而不是由社會所規限」，「即使是性經驗豐富也好，也不代表什麼。不管大家要選擇性保守或是性開放，都應該是個人的自由，而不應否定其他人。」最後，她也霸氣地說「要攻擊我，請用清晰的論點對准我的理念，自以為是的詆毀女性，捏造虛假的照片，未免太過低手。若然你們是想要羞辱我的話，很抱歉我還是好愛自己」。

此聲明引起台、港網友熱烈回應，截至12日晚間11時為止，已有2.5萬多人按讚，超過2000則留言與近3000次分享。網友紛紛留言表示「加油！」、「雖然我不認識你，但是希望你們加油且平安」、「妳好勇敢」；也有人譴責惡意修圖者表示「有夠惡質」、「這種人到底在想什麼」、「有夠無恥」！

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