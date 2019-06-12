反送中》批港府把市民當獵物 民主派強烈譴責警方濫用武力

2019-06-12 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會大樓今日的「反送中」抗議行動，大約在晚間7點左右遭到香港警方清場。香港民主派在清場後發表聲明，除了向前來聲援的市民鞠躬致意，也強烈譴責警方濫用武力。

根據「香港獨立媒體網」報導，民主派會議召集人毛孟靜表示，以港人不屈不撓的精神為傲，並希望傷者能早日康復。針對警方武力使用，毛孟靜表達強烈譴責。毛孟靜指警方是濫用武力，也根本沒有必要開槍。對於示威者被指責為騷亂、暴徒，毛孟靜哽咽的表示，示威者絕對和平。

民主黨尹兆堅則指出，當自己與其他議員在現場嘗試調解，並要求警方克制時，警員竟然立刻向他們噴胡椒噴霧，包括他與林卓廷、黃碧雲等人都「中椒」。尹兆堅斥責警方使用武力過當，當市民是獵物，政府、警方已到瘋狂地步，能解決危機的只有香港行政長官林鄭月娥。

公民黨郭家麒指林鄭月娥無視103萬人上街的事實，還對香港人使用催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，郭家麒指林鄭月娥沒有資格做特首。

毛孟靜表示，今日下午，民主派已要求與林鄭月娥對話，但林鄭月娥的辦公室主任陳國基稱情況不穩定，特首正忙於處理，反過來要求民主派先要求示威者離開再說。

毛孟靜表示，只要立法會召開有關《逃犯條例》修訂的會議，民主派就會希望有人來包圍立法會。

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