反送中》傳解放軍往香港集結待命？ 中國官方出聲了！

2019-06-12 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路流傳裝甲車、部隊上街的照片，輿論猜測這和香港「反送中」抗議有關。台灣媒體今（12）日向中國外交部問及此事，發言人耿爽稱「中國內地派武裝力量往香港集結」是假消息，駁斥「這是謠言惑眾、製造恐慌，其心可誅」。

香港立法會今原本要恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，但大批香港市民包圍立法會抗議，引起嚴重流血衝突，因而宣布取消會議，法案期程再度延後。

今日中國外交部例行記者會上，《中央社》提問，稱有輿論說一些武裝力量正往香港集結，中方是否真的派出維穩力量？外交部發言人耿爽批評有關說法，「也就是假消息，我可以明確告訴你，這是謠言惑眾，製造恐慌，其心可誅」。

據《中央社》報導，和噤聲的中媒相比，美媒、港媒、台媒都在記者會上提出香港「逃犯條例」相關問題。耿爽回應，中國中央政府堅定支持香港特區政府推進修訂工作，至於港府今天驅離民眾的做法，耿宣稱，任何「損害香港繁榮穩定的行為」都是香港主流民意所反對的。

《中央社》接續問道，「損害行為」指的若是發動罷工、罷課、罷市，也就是中共革命期間常用的「三罷」，為何現在套用在港人身上，定義有了改變。耿爽反駁，把香港的事和「解放建國」前做類比「完全不合適」，「建議記者重新學習中國歷史」。

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