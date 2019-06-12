政論節目挺送中 網友：不能禁播嗎？

2019-06-12 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾為抗議《逃犯條例》進入二讀，9日百萬人上街遊行，反對條例侵害香港司法人權，對於一連串「反送中」的示威活動，台灣社會輿論大多是支持香港自由，但也存在另一種聲音，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今早PO文表示，「X天真的有夠狂...」，並擷取該台政論節目的畫面加上字幕，文章一出引起網友熱議。

節目中，主持人黃智賢針對《逃犯條例》表示，「犯罪者被引渡天經地義，怎麼會是惡法？」；來賓董智森在節目中說，「香港很民主了」、「我們這邊從紅衫軍到太陽花時代，有派人過去（香港）訓練」；賴岳謙則指說「很多國外情報機構在香港發展組織，去策動顛覆很多違法的事情，傷害中國的國家安全」，並表示《逃犯條例》就是要抓這些外國違法份子。

節目的內容先是被轉載至PTT，網友紛紛噓爆，「平行世界」、「太扯了，完全是中華人民共和國的觀點」、「統戰媒體，不演了啦」、「中天就是利用台灣的自由民主跟言論自由來傷害民主」。

粉專「打馬悍將粉絲團」也在粉絲專頁上分享該政論節目畫面擷圖，引發網友熱議，就有網友留言表示「這台完全是叛國了，不能禁播嗎？」、 「問題不在法條，問題在中共對於人權的不重視以及沒有誠信讓人無法苟同。」

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