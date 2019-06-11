「還是聊點別的吧！」中國語音助理實測 敏感度87％網爆笑

2019-06-11 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進今（11）日晚間發布了一部影片，開箱一台名為「小芮」的中國行車語音助理，片中男女主角不斷追問「六四」、「法輪功」、「台獨」、「太陽花學運」等中國禁忌字眼，沒想到小芮竟「敏感度」破表，不斷要他們「談談別的話題」、「聊點別的吧」，甚至假裝聽不懂、系統錯誤，令網友捧腹大笑。

該影片以「中國的行車語音助理實測也敏感嗎？」為題，女主角先搜尋澎湖馬公機場、海南島試試水溫，結果很快就顯示出來。但當改問「六四天安門」、「六四大屠殺」，小芮卻只不斷跳針：「不如談談別的話題」、「我們說點別的吧」、「讓我們換個話題吧」。

意外的是「香港獨立」、「台灣獨立」、「陳水扁」等詞以及其他中國官員如「胡耀邦」、「習近平」等，小芮語音助理都可以正常收聽並顯示結果。隨後女主角話鋒一轉又問「1989年6月4日」、「太陽花學運」、「雨傘學運」，小芮又開始跳針拒答，甚至佯裝系統錯誤。

此外，「法輪功」、「法輪大法好」等相關詞彙，小芮也是「不感興趣」想換話題。但問起「社會主義好」，小芮又開始正常發揮播起共產黨歌曲。當女主角最後問「228事件」時，語音助理小芮竟脫口說道：「你怎麼能知道那麼多細節？」，彷彿像真人震驚一般，令眾網友感到爆笑。

網友看完影片紛紛表示：「咱們還是談談返送終（反送中）吧」、「這語音助理也姓黨」、「果然是中國貨」、「渾身敏感帶」。影片最後，台灣基進特別標註，背景音樂是曾被禁止演出，亦有多首歌曲遭禁的中國歌手李志的作品《人民不需要自由》。

相關影片請見：

（YouTube）

（Facebook）

（影片來源為台灣基進Facebook及YouTube，若遭移除請見諒！）

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