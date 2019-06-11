示威？中國宣布3部門聯手探勘稀土資源 範圍遍及7省

2019-06-11 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕外界猜測中國將限制稀土資源（rare earth resources）出口，以回擊美國的強力制裁。中國證券報今（11）日報導指出，中國官方已於昨（10）日展開共計7處的稀土資源探勘。

綜合外媒報導，中國官媒《新華社》旗下《中國證券報》今（11）日報導稱，中國國家發展改革委員會已發出《關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知》，聲明自昨（10）日起，中國國家發改委、工信部、自然資源部將三部聯手，赴中國內蒙、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川省展開稀土資源勘查。

據該通知明令，地方政府必須配合提供明確資料及案例，以保護、發展並應用稀土資源。中國中央並要求各省政府提供意見和想法，以提高戰略性開採稀土資源的安全。

外媒推估，這一系列舉動是為了抑制非法的採集和交易，減少稀土輸出並令其價格上揚。自媒體報導中方可能將稀土供應作為美中貿易戰的武器後，中國稀土價格已創下多年來的新高。

據了解，美國自2014年至2017年間的稀土資源總進口量，中國即佔其中80%，主要用於製造高科技電子產品及軍事武器。根據獨立研究顧問中心阿達瑪斯情報（Adamas Intelligence）統計，中國至少含有全球85%以上的稀土資源。

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