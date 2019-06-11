「絕食明志、接力抗暴」 香港藝文界發起絕食「反送中」

2019-06-11 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於不滿香港政府藐視港人「反送中」的心聲，多名香港藝文界人士發起絕食行動。發起人呼籲更多人加入此次「絕食明志、接力抗暴」行動。

綜合香港媒體報導，包括浸會大學翻譯學課程副教授楊慧儀、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝、教大社會科學系講師黎明、電影導演應亮、香港文化監察主席楊雪盈等20多位香港藝文界人士參與絕食行動。

此次絕食行動的參與者將以接力的形式輪流絕食，每人至少絕食24小時，期間只喝水。絕食行動將在12日凌晨零點於金鐘中信橋展開。

根據《香港01》報導，絕食者希望藉此表達強烈抗議，用以抵抗香港人未來日常生活中將受到的極大衝擊。報導指出，行動也會串連海外有志一同的人，在各自所在地點絕食，為香港的自由、民主吶喊。

根據《立場新聞》報導，行動發起人之一的楊慧儀表示，此舉是受長居台北的香港詩人廖偉棠啟發。據報導，廖偉棠昨（10）日決定自發地在12日當天絕食一天。楊慧儀得知後認為，絕食讓身處異地的港人也得以表達自身立場，於是主動提議絕食。

根據《超訊》報導，楊雪盈表示，對於政府堅持於恢復二讀修例、立法會主席提出在某個期限前表決草案、立法會示威區亦被封鎖等舉措感到憤怒，因此要將行動升級。

日前，英國非政府人權組織「香港監察」主席羅傑斯（Benedict Rogers）在推特（Twitter）發文也表示，將於英國時間今日早上開始絕食36小時，抗議香港政府「一意孤行」。

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