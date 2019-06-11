這2顆球「不分藍綠」！ 其實都是同一種顏色

2019-06-11 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日有張圖在推特上引發熱烈討論，圖上的2顆圓球，乍看之下會認為左邊是藍球，右邊是綠球，然而這其實是「視覺錯位」引發的錯覺，2顆球的顏色實際上是一樣的。

綜合媒體報導，這張圖是美國德州大學艾爾帕索分校的教授大衛諾維克（David Novick）設計的，這2顆球的顏色其實完全相同，之所以會覺得左邊是藍球，右邊是綠球，是由於「色彩恆常性」造成的錯覺。

左邊小球以黃色為底，球體上佈滿紫色小點；右邊則是紫色為底，佈滿是黃色小點。因為黃色的明度比紫色高，當2種顏色同時密集附著在相同顏色的物體上的時候，黃色將物體的明度提高，紫色反倒降低物體的明度，這才造成了「視覺錯位」。

有網友不相信，發揮偵探精神探究到底。有人將圖片放大、只截取部分球體的色塊，或調整了點點的顏色，甚至有人將還原過程製作成影片，讓一顆綠色球「穿」進2種圖案中，證明原來2顆球的顏色真的一樣。

有網友看了，打趣地問：「所以到底穿什麼衣服顯白？」還有人仍是不敢相信：「我瞎了」、「我的眼睛是假的」、「默默打開了Photoshop，果然真的是同一個顏色」。

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