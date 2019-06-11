促《逃犯條例》喊停 RSF示警：未來北京想抓誰就抓誰

2019-06-11 19:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港《逃犯條例》修正法案明（12）將強行送入立法會恢復二讀。無國界記者（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）今天示警，此法案將使在港居民、旅客、包括記者與其消息來源在內都籠罩在「被引渡」的威脅之下，如果通過，北京更不再需要透過綁架或指控等方式威嚇異議者噤聲，「他們可以輕易地想抓誰就抓誰」。

香港政府明（12）日將強行把《逃犯條例》修正法案送立法會二讀，為「反送中」，香港民眾號召發起罷工罷市，各界組織機構動員，許多機構紛紛響應。

在台北設立東亞辦事處的無國界記者組織（RSF），特別在修法前夕發布新聞稿。RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂說，百萬港人週日走上街頭反對該法案，超過香港人口的13%。而若《逃犯條例》明天在親北京的立法會首中通過，將使在港居民、旅客、包括記者與其消息來源在內都籠罩在「被引渡」的威脅之下。

艾瑋昂進一步指出，在中國，目前已有至少111位記者受到生命威脅。根據RSF新聞自由指數，香港的新聞自由排名更是從2002年的18名嚴重倒退到今年的73名；同時中國是該指數統計中180個國家的第177名，幾乎墊底。

艾瑋昂示警，中國政權已經在各種案例中顯示，當他們想要懲罰批判聲音時，根本不需要任何真憑實據。而如果這樣的法案通過了，北京更不再需要透過綁架或指控等方式威嚇異議者噤聲，「他們可以輕易地想抓誰就抓誰」（Beijing would no longer have to resort to abduction, and would simply be able to seize whomever they wish to silence under a false accusation.）。

無國界記者組織已於本月6日和國際特赦組織（amnesty international）、香港人權監察和人權觀察（Human Rights Watch）等逾70個人權團體與非政府組織，共同連署向香港特首林鄭月娥發出公開信，請香港政府立即停止修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以保障人民受到公平審訊與免受酷刑的權利。

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