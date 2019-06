促《逃犯條例》喊停 RSF示警：未來北京想抓誰就抓誰

2019-06-11 19:09

〔記者呂伊萱/台北報導〕香港《逃犯條例》修正法案明(12)將強行送入立法會恢復二讀。無國界記者(RSF)東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cédric Alviani)今天示警,此法案將使在港居民、旅客、包括記者與其消息來源在內都籠罩在「被引渡」的威脅之下,如果通過,北京更不再需要透過綁架或指控等方式威嚇異議者噤聲,「他們可以輕易地想抓誰就抓誰」。

香港政府明(12)日將強行把《逃犯條例》修正法案送立法會二讀,為「反送中」,香港民眾號召發起罷工罷市,各界組織機構動員,許多機構紛紛響應。

在台北設立東亞辦事處的無國界記者組織(RSF),特別在修法前夕發布新聞稿。RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂說,百萬港人週日走上街頭反對該法案,超過香港人口的13%。而若《逃犯條例》明天在親北京的立法會首中通過,將使在港居民、旅客、包括記者與其消息來源在內都籠罩在「被引渡」的威脅之下。

艾瑋昂進一步指出,在中國,目前已有至少111位記者受到生命威脅。根據RSF新聞自由指數,香港的新聞自由排名更是從2002年的18名嚴重倒退到今年的73名;同時中國是該指數統計中180個國家的第177名,幾乎墊底。

艾瑋昂示警,中國政權已經在各種案例中顯示,當他們想要懲罰批判聲音時,根本不需要任何真憑實據。而如果這樣的法案通過了,北京更不再需要透過綁架或指控等方式威嚇異議者噤聲,「他們可以輕易地想抓誰就抓誰」(Beijing would no longer have to resort to abduction, and would simply be able to seize whomever they wish to silence under a false accusation.)。

無國界記者組織已於本月6日和國際特赦組織(amnesty international)、香港人權監察和人權觀察(Human Rights Watch)等逾70個人權團體與非政府組織,共同連署向香港特首林鄭月娥發出公開信,請香港政府立即停止修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》,以保障人民受到公平審訊與免受酷刑的權利。

