香港逃犯條例明二讀 立法會封閉示威區 限制助理行動

2019-06-11 17:36

〔記者簡惠茹／台北報導〕香港逃犯條例修正案明天將在香港立法會二讀，香港民主派一名議員助理向本報表示，不但立法會外示威區已經封閉被警方包圍，立法會更宣布顏色警戒，要限制議員助理進入立法會名額，還要限制行動，簡直就是為了讓二讀通過做準備，這法通過的話，不但香港沒了一國兩制，更會威脅台灣主權。

香港民主派的一名議員助理今天向本報表示，香港立法會的行政管理會今天宣布顏色警戒機制，只要立法會宣布進入黃色警戒，議員助理就會被限制進出立法會，每個議員辦公室只有5名助理可以進入，並限制行動，只能到所屬辦公室樓層，不能再跟其他議員辦公室串門子，連遞交公文也不行。

他說，立法會進入紅色警戒的話，所有人都要離開立法會大樓，簡直就是把大家當作恐怖份子，很有可能今天凌晨就會先進入黃色警戒。

該助理指出，本來立法會外面的示威區是讓民眾可以自由表達意見的空間，今天下午示威區已經封閉，大批警察駐守現場，立法會內外都風聲鶴唳。

他感慨地說，逃犯條例一旦通過，不但破壞香港司法獨立，基本上，連一國兩制的空間都沒有了，只要中國提出表面證據，想在香港帶走誰都可以，香港法庭也不能說什麼，而中國司法更是讓人質疑常常出現匪夷所思的罪刑，無法信任。

他指出，這條例影響到的是全球會過境香港的人，台灣人更要小心，因為條例裏面也寫到，只要中國或其他地區發生需要司法引渡的案例，就可以申請使用，這個法過了，台灣主權更會受到威脅。

該助理也表示，香港政府口口聲聲說是因為台灣發生香港人殺人案，兩邊沒有司法引渡所以提出這個條例，但是台灣陸委會早就跟港府提過很多次，是港府自己不處理，跟有沒有這個條例根本沒關係。

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