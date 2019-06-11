香港18校連署罷課 學生：自由從來都不是免費午餐

2019-06-11 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港週日（9）百萬民眾上街抗議「反送中」，不過香港當局罔顧民意，明（12）日將如期二讀《逃犯條例》修正法案，目前有中學學生於昨日發動罷課連署，表明「並非受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂法案恐致不可逆的嚴重後果，才自發罷課」，截至今日凌晨2時為止，約有18間中學參與罷課連署。

據《香港01》報導，香港中學學生號召罷課，截至今日凌晨2時為止，已有18間中學參與罷課連署。該連署寫道「這次發起罷課的目的並不是申請一日假期以作偷閒，參與罷課的學生在6月12日當天需準時回校，而我們作為學生亦不是受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂草案的進度及不可逆的嚴重後果，才自發罷課。」

連署書亦提及，學生們了解罷課會影響學生在整個學年的表現，但作為學生也希望對社會表達訴求以及作出改變，參與罷課的學生亦可善用時間作溫習，以作學業與社會運動的平衡，他們也希望校方能在編制上配合，在6月12日能罷課一日。最後連署書呼籲，學者、教者勿忘初衷，「自由從來都不是免費午餐，拚力爭取才能做就亂世中的和平」。

此外，也有學校以校訓或校歌歌詞作為向校方請求罷課的依據，上頭寫著「『光我邦兮，輔我國民。』懇請校方能夠酌情，他們將於明日發起罷課，並希望將該日的考試延遲，重新調整考試日期。不過也有部份連署聲明表明，聲明不代表校方及全體同學立場。

該報導則指稱，「家長聯盟」昨晚在臉書專頁上，張貼「612罷課信範本」，讓家長可在與子女有充分共識下，加上能力所及的範圍內，作出響應罷課行動。

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